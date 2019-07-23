Лайфхаки для майбутніх депутатів. Або які проблеми очікують нову Раду? Частина 1

Поки що чинний депутат Олексій Мушак дає поради майбутнім парламентарям , які незабаром вперше зайдуть у Ради. Такі поради ви не знайдете у книжках і не почуєте від модних YouTube-блогерів.

В уяві більшості людей народний депутат – це такий собі лисуватий пузань, з пачками доларів у кишенях, автомобілем Mercedes та будинком десь у Конча Заспі.

З власного досвіду можу сказати вам, що насправді делеко не всі депутати є такими. Взагалі життя парламентаря далеко не райдужне, як може здатися на перший погляд. Це досить невдячна, складна і порівняно малооплачувана робота.

Найчутливіше у цій роботі те, що ви постійно живете під мікроскопом. Вас перевіряє суспільство, вас моніторять громадські організації, ви постійно перебуваєте під контролем правоохоронних і антикорупційних органів.

Фото: Макс Левин

Пишучи цю колонку, в першу чергу, звертаюся до кандидатів в депутати, які до цього не працювали у парламенті.

Ваше життя стане схожим на кінофільм «Життя інших» – фільм про Штазі, яке стежило за кожним кроком німецьких громадян до падіння берлінської стіни.

Щоб уникнути ваших розчарувань та депресії, хочу дати пораду.

Як би це цинічно не звучало, але перше, що ви маєте зробити перед заходом у парламент – приведіть у порядок свої фінанси.

Не встигнете ви прийняти присягу, як до вас відразу виникнуть питання у фінансових установ.

Це не є вимогою закону, але повиходьте з засновників бізнесів, благодійних фондів, різних громадських організацій.

Із моменту приходу у Раду ви автоматично станете PEP – politically exposed person. Українською це називається публічна особа.

Що це значить? Будь-яка ваша трансакція, будь-який рахунок в банку підлягає під додаткову перевірку походження ваших грошей. Цю проблем, до речі, вже відчули в Офісі Президента.

"Банки не хочуть мати справи з PЕРами. Нам сказали: "Забирайте гроші, ми з вами хотіли б закінчити співпрацю", – скаржився на важку долю перший помічник Президента Сергій Шефір в інтерв'ю "Лівому берегу".

Кожні півроку вам доведеться заносити у банки довідки і підтверджувати легальність ваших доходів.

Будьте готові, що ваші рідні так само як і ви потраплять під повний фінконтроль.

Наведу конкретний, але дуже ідіотський приклад: моїй мамі банк заблокував пенсійну картку через те, що її син PEP. І поки мама не занесла у банк свої декларації, не могла зняти свою заслужену пенсію.

Ще один приклад.

Недавно моя дружина купувала в кредит автомобіль. Знаєте, що кредитори їй сказали? «Ви пов’язана особа з публічною особою, у вас підвищений ризик». Тому замість 50% від першого внеску, в дружини попросили 60%. І це ще повезло. Бо чоловіку моєї колеги-депутатки, який працює в американській компанії, кредит на купівлю авто не дали. Причому рішення приймав голова правління великого банку. Просто банк не захотів додаткових клопотів.

У парламенті ви можете легко повтрачати навіть друзів, з якими хоч коли-небудь вели фінансові справи.

Десять років тому ми з друзями заснували благодійний фонд «Україно! Я за тебе!».

Під час загострення бойових дій на Сході у 2014 році ми волонтерили і зібрали 2 млн доларів на українську армію. Ставши депутатом, я вирішив, що не варто виходити з цього фонду, адже це неприбуткова організація.

Який же я був наївний. В один прекрасний момент усім співзасновникам фонду заблокували рахунки в банках з вимогою показати документи, які підтверджують їхні доходи. Повторюся, це не члени моєї сім’ї, не політики – просто разом з ними ми є співзасновниками благодійного фонду.

Тому, повірте, життя депутата не цукор.

Мало того, що тебе перевіряють всі кому не лінь, у тебе з’являються постійні непорозуміння в сім’ї – так ще й друзів можна повтрачати.

Депутатство взагалі дивна річ. П’ять років працюєш до пізньої ночі і доброго слова у свій бік не почуєш… Але навіщо вам про це наперед розказувати? Скоро самі переконаєтеся.