Освобождение бывшего регионала Ефремова: возможно ли возвращение в политику

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Он был одним из наиболее влиятельных политических деятелей периода президента-мигранта Виктора Януковича и пользовался репутацией первого человека в Луганской области, контролирующего политическую жизнь региона. Считается, что Ефремов стоял у истоков формирования самопровозглашённой, потому и был задержан в 2016 году за посягательство на территориальную целостность Украины. За 3 года его пребывания в СИЗО следствию не удалось предъявить необходимые доказательства, чтобы превратить многочисленные подозрения в реальный тюремный строк.

Перед тем как вносить событие в категорию «зрады» и связывать начало реваншизма с приходом Зеленского, следует задаться вопросом «почему реформированные в эпоху Петра Порошенко государственные инстанции не сумели должным образом обосновать задержание». Получается, что мы имеем дело с их некомпетентностью либо с коррумпированными судами, принявшими заказное решение? Если дело не в этом, то в противном случае Ефремов оказался не виновным, если не понес наказания? Если так, то предыдущая власть использовала его в качестве своеобразной ритуальной жертвы либо в каких-то других неофициальных целях? В любом случае факт освобождения из СИЗО одиозного политика, как говориться, на лицо и нельзя исключать, что его карта может быть разыграна по-новому. Как? Попытаемся предположить.

Несмотря на длительное пребывание за решеткой, небезосновательно Ефремову приписывают сохранение определенных позиций на неподконтрольных территориях ОРЛО. В руководящем составе оккупированных администраций успешно трудятся приближенные к бывшему регионалу деятели. К примеру, представитель ЛНР в политической группе на минских переговорах Родион Мирошник. Возможно ли ситуативное использование влиятельной в области фигуры Ефремова для дополнительного мониторинга процессов, происходящих на неподконтрольных территориях, и поиска возможных механизмов воздействия на ситуацию? Не исключено.

На парламентских выборах население подконтрольной Украине части Луганской области в большинстве поддержало «Оппозиционную платформу – За жизнь». (Кстати тоже сигнал относительно не совсем эффективной информационной политики предыдущей администрации на освобожденных территориях и в регионе в целом) Результат создает предпосылки команде Виктора Медведчука в дальнейшем консолидировать электорат восточных районов вокруг своей оппозиционной деятельности в Парламенте нового созыва, препятствовать реализации политики команды ЗЕ на донбасском направлении и позиционировать себя в качестве основного игрока в вопросе урегулирования боевых действий на востоке страны. Более того, с учетом большой вероятности проведения досрочных местных выборов, «ОП-ЗЖ» имеет шансы еще больше укрепить свои позиции за счет региональных администраций. Можно ли использовать связи Ефремова как противовес Медведчуку? Опять же, не исключено.

Наконец если оценивать ситуацию с оккупированными территориями, Владимиру Зеленскому и его окружению необходимо сформировать четкие контуры действий, ответив на главный вопрос «что делать с ОРДЛО?». Если выбрать курс реинтеграции, тогда невозможно обойти вопрос местных выборов на неподконтрольных территориях, которые должны будут рано или поздно состояться. Оценивая такой сценарий развития событий, основная угроза национальным интересам Украины состоит в прогнозируемой победе откровенно пророссийских сил, против которых Киев не будет иметь достаточных рычагов влияния. В таком случае, если все-таки следовать пути реализации минских соглашений, почему не попытаться запустить политический проект, способный получить поддержку населения во время голосования и создать определенный противовес пророссийским силам на период реинтеграции территорий? Возможно ли использовать позиции Ефремова для таких целей? Предпосылки для этого есть.

Таким образом, несмотря на неоднозначную репутацию Ефремова и длительное нахождение за решеткой, сохраняются возможности для его возвращения в политику, а при определенных обстоятельствах, и прагматическое использование его связей в формировании политической повестки восточных регионов. А вот новой власти уже придется решать, насколько это рационально с учетом национальных интересов и есть ли такая необходимость.