Местные выборы пройдут в 2020 году, - Разумков

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков опровергает слухи о досрочных местных выборах в 2019 году.

Об этом он сказал в эфире канала ICTV.

"Я думаю, что выборы пройдут в 2020 году, но все будет зависеть от местных органов власти", - отметил Разумков.

Он добавил, что в партии недовольны многими представителя на местах.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов призвал президента Владимира Зеленского провести по всей Украине досрочные местные выборы ради "перезагрузки системы".

Напомним, очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года. Комментируя возможность проведения внеочередных местных выборов, президент Владимир Зеленский предложил "не расслабляться". Ранее представитель президента в Раде Руслан Стефанчук также допустил проведение досрочных местных выборов.

В гражданской сети "Опора" считают, что юридических оснований для досрочных местных выборов нет.