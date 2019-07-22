Явка избирателей к 20:00 достигла 50% (обновлено)
Явка избирателей к 20:00 достигла 50% (обновлено)
Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" (обновлено)
Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" (обновлено)
В Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
В Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
​Гражданин Израиля Куницкий легко выиграл выборы в округе с действующими нардепами Грановским и Киршем
​Гражданин Израиля Куницкий легко выиграл выборы в округе с действующими нардепами Грановским и Киршем
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
"Слуга народа" объявила о победе на всех мажоритарных округах Киева
"Слуга народа" объявила о победе на всех мажоритарных округах Киева
В Николаеве мужчина, бросая в урну бюллетень, снял трусы
В Николаеве мужчина, бросая в урну бюллетень, снял трусы
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
ГлавнаяПолитика

Местные выборы пройдут в 2020 году, - Разумков

Ранее президент призвал "не расслабляться".

Местные выборы пройдут в 2020 году, - Разумков
Фото: Макс Левин

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков опровергает слухи о досрочных местных выборах в 2019 году.

Об этом он сказал в эфире канала ICTV.

"Я думаю, что выборы пройдут в 2020 году, но все будет зависеть от местных органов власти", - отметил Разумков.

Он добавил, что в партии недовольны многими представителя на местах.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов призвал президента Владимира Зеленского провести по всей Украине досрочные местные выборы ради "перезагрузки системы".

Напомним, очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года. Комментируя возможность проведения внеочередных местных выборов, президент Владимир Зеленский предложил "не расслабляться". Ранее представитель президента в Раде Руслан Стефанчук также допустил проведение досрочных местных выборов.

В гражданской сети "Опора" считают, что юридических оснований для досрочных местных выборов нет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также