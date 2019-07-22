Филатов призвал Зеленского провести по всей Украине досрочные местные выборы

Мэр Днепра Борис Филатов призвал президента Владимира Зеленского провести по всей Украине досрочные местные выборы ради "перезагрузки системы". Об этом он сообщил на пресс-конференции в Днепре, передает "Интерфакс-Украина".

"Страна требует полного изменения власти на всех уровнях. Органы местного самоуправления должны пройти экзамен на соответствие и это можно сделать только единственным способом: объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему", - заявил Филатов, обращаясь к президенту.

По его словам, досрочные местные выборы нужно объявлять не затягивая, они должны показать кто действительно пользуется поддержкой населения, а кто баллотируется ради решения собственных финансовых проблем.

"И местные советы в первую очередь должны избавиться от криминальных кланов, подлецов, которые решают в местных советах личные, собственные интересы. Поэтому я считаю, что эта инициативна должна быть, в том числе поддержана со стороны лидеров местного самоуправления, других мэров городов, председателей объединенных территориальных громад. И для того, чтобы нам перегрузить систему, как можно быстрее необходимо объявить досрочные местные выборы", - сказал мэр Днепра.

Филатов также обратился к Зеленскому с просьбой как можно быстрее завершить реформу децентрализации, в частности, внести изменения в Конституцию и принять Кодекс о местном самоуправлении.

Напомним, 12 июля Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов заключили пари по поводу сроков открытия Центрального моста, который закрыли на капремонт в марте 2017 года. Если мост не будет готов к 14 сентября, Филатов уйдет в отставку, а если откроется, Зеленский приедет на церемонию.