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Филатов призвал Зеленского провести по всей Украине досрочные местные выборы

Досрочные выборы нужны, чтобы "перезагрузить систему".

Филатов призвал Зеленского провести по всей Украине досрочные местные выборы
Фото: polittech.org

Мэр Днепра Борис Филатов призвал президента Владимира Зеленского провести по всей Украине досрочные местные выборы ради "перезагрузки системы". Об этом он сообщил на пресс-конференции в Днепре, передает "Интерфакс-Украина". 

"Страна требует полного изменения власти на всех уровнях. Органы местного самоуправления должны пройти экзамен на соответствие и это можно сделать только единственным способом: объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему", - заявил Филатов, обращаясь к президенту.

По его словам, досрочные местные выборы нужно объявлять не затягивая, они должны показать кто действительно пользуется поддержкой населения, а кто баллотируется ради решения собственных финансовых проблем. 

"И местные советы в первую очередь должны избавиться от криминальных кланов, подлецов, которые решают в местных советах личные, собственные интересы. Поэтому я считаю, что эта инициативна должна быть, в том числе поддержана со стороны лидеров местного самоуправления, других мэров городов, председателей объединенных территориальных громад. И для того, чтобы нам перегрузить систему, как можно быстрее необходимо объявить досрочные местные выборы", - сказал мэр Днепра.

Филатов также обратился к Зеленскому с просьбой как можно быстрее завершить реформу децентрализации, в частности, внести изменения в Конституцию и принять Кодекс о местном самоуправлении.

Напомним, 12 июля Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов заключили пари по поводу сроков открытия Центрального моста, который закрыли на капремонт в марте 2017 года. Если мост не будет готов к 14 сентября, Филатов уйдет в отставку, а если откроется, Зеленский приедет на церемонию.

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