В Харькове кандидат от "Слуги народа" обошел экс-регионала Мисика на 308 голосов

На двоих они набрали почти 87% голосов.

На 172 округе в Харькове победил кандидат от "Слуги народа", бывший пограничник Юрий Здебский.

Об этом говорится на сайте ЦИК.

За Здебского проголосовали 30 888 избирателей (43,61%), а за его главного конкурента, экс-регионала Владимира Мисика, который был народным депутатом двух созывов Верховной Рады, - 30 580 избирателей (43,17%).

Третьим стал кандидат от "Европейской солидарности" Роман Плотников, за которого проголосовали 4 406 избирателей (6,22%).

Юрий Здебский с 1995 по 2018 год был военнослужащим Госпогранслужбы Украины. Уволился в звании полковника.