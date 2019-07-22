"Опора" обнародовала результаты параллельного подсчета голосов

Гражданская сеть "Опора" провела параллельный подсчет голосов на выборах Верховной Рады. Ее данные подтверждают результаты экзит-поллов и предварительные данные Центризбирком, согласно которым в Верховную Раду проходят пять партий.

Результаты параллельного подсчета обнародованы на сайте "Опоры".

"Слуга народа" набирает 43,2% голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,0%, "Европейская солидарность" - 8,2%, "Батькивщина" - 8,1%, "Голос" - 5,7%.

Ниже проходного барьера оказались Радикальная партия - 3,9%, "Сила и честь" - 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,0%, "Украинская стратегия" - 2,4%, "Партия Шария" - 2,3%, "Свобода" - 2,2%, "Гражданская позиция" - 1,0%.

Параллельный подсчет проводили 1305 наблюдателей "Опоры".

Центризбирком пока что обработал 67,91% протоколов. По официальным данным, "СН" набирает 42,64% голосов, "ОПЗЖ" - 13,05%, "ЕС" - 8,43%, "Батькивщина" - 8,02%, "Голос" - 6,20%.