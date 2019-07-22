Экс-регионал Богуслаев проиграл выборы свадебному фотографу

Народный депутат четырех созывов Вячеслав Богуслаев по результатам обработки 75,34% протоколов, уступает кандидату от "Слуги народа" Сергею Штепе на 77 округе в Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Штепа набирает 43,66% голосов, а самовыдвиженец Богуслаев - 32,15%.

Кандидат ОПЗЖ Валентин Зарва набирает 8,8% голосов, представитель "Евросолидарности" Андрей Химичев - 7,17%, кандидат "Оппоблока" Сергей Бессонов - 3,3%.

Представитель пропрезидентской "Слуги народа" Штепа работает свадебным фотографом.

Богуслаев является президентом и генеральным конструктором "Мотор Сич". В марте 2017 он задекларировал 30 млн грн дохода от отчуждения недвижимого имущества, источником которого было это АО. В июле 2017 Служба безопасности заявила, что прекратила незаконную деятельность группы компаний "Мотор Сич", котор в течение двух лет финансировали так называемую "ДНР".