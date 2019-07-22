"Слуга народа" может получить около 255 мест в парламенте

От 125 до 127 мажоритарных мест и по списку 121-122 места.

По данным подсчета голосов, который осуществляется в партии "Слуга народа", политсила может получить 255 мест в Верховной Раде ІХ созыва. Об этом сообщил руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко на брифинге, передает "Укринформ".

"Примерно от 125 до 127 мест мажоритарных у нас и 121-122, кажется, по списку", - сказал Корниенко. Он также представил схему моделирования представительства партий в Верховной Раде.

По данным параллельного подсчета голосов, осуществляемом партией "Слуга народа", политсила может получить около 255 мандатов, "Оппозиционная платформа "За жизнь" - 45 мест в парламенте, самовыдвиженцы - 42, партия "Батькивщина" - 25, "Европейская солидарность "- 22, "Голос" - 18, "Оппозиционный блок"- 5. От партий "Объединение Самопомощь", "Свобода", "Единый центр", "Белая Церковь вместе", по расчетам "Слуги народа" может попасть по 1 депутату.

Согласно результатам 50,24% обработанных электронных протоколов, в Верховную Раду проходят: "Слуга народа" - 42,44% голосов избирателей, "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12,87%, "Европейская солидарность" – 8,65%, ВО "Батькивщина" – 8,02%, "Голос" – 6,39%.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук официально объявила внеочередные парламентские выборы состоявшимся.