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ЦИК обработала 50% электронных протоколов

"Слуга народа" получила 42,44% голосов избирателей.

ЦИК обработала 50% электронных протоколов
Фото: EPA/UPG

Центральная избирательная комиссия обработала уже 50,24% электронных протоколов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Согласно результатам обработки, в Верховную Раду проходят пять партий. "Слуга народа" - 42,44% голосов избирателей, "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12,87%, "Европейская солидарность" – 8,65%, ВО "Батькивщина" – 8,02%, "Голос" – 6,39%.

Напомним, глава ЦИК Татьяна Слипачук объявила внеочередные парламентские выборы состоявшимся. 

Все экзит-поллы зафиксировали убедительную победу президентской партии "Слуга народа", - она получает 42-44% голосов. 

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