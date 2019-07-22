ЦИК обработала 50% электронных протоколов

Центральная избирательная комиссия обработала уже 50,24% электронных протоколов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Согласно результатам обработки, в Верховную Раду проходят пять партий. "Слуга народа" - 42,44% голосов избирателей, "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12,87%, "Европейская солидарность" – 8,65%, ВО "Батькивщина" – 8,02%, "Голос" – 6,39%.

Напомним, глава ЦИК Татьяна Слипачук объявила внеочередные парламентские выборы состоявшимся.

Все экзит-поллы зафиксировали убедительную победу президентской партии "Слуга народа", - она получает 42-44% голосов.