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Зеленского уже начали поздравлять с победой его партии на выборах

Премьер-министр Молдовы Майя Санду поздравила Зеленского с победой его партии.

Зеленского уже начали поздравлять с победой его партии на выборах
Фото: Maia Sandu\FB

Премьер-министр Молдовы Майя Санду поздравила Владимира Зеленского с победой его партии на внеочередных парламентских выборах. Об этом она написала у себя на фейсбуке. 

"Уважаемые украинцы, я поздравляю вас с сегодняшней мобилизацией и четким голосованием против коррупции, голосованием за изменения, новых политиков, которые будут руководствоваться только национальными интересами", - написала она.

Санду поздравила президента Украины с ошеломляющим результатом его партии "Слуга народа". "Это большая ответственность - завоевать доверие такого большого количества людей, и я желаю президенту и партии, которая поддерживает его, большой силы и настойчивости в продвижении программы реформирования для граждан Украины", - подчеркнула премьер-министр.

Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные парламентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, явка на выборы составила 49,84% избирателей.

Все экзит-поллы зафиксировали убедительную победу президентской партии "Слуга народа", - она получает 42-44% голосов. 

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