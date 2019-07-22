​Гражданин Израиля Куницкий легко выиграл выборы в округе с действующими нардепами Грановским и Киршем

Александр Куницкий побеждает по мажоритарному округу №169 в Харькове с результатом более 48% голосов.

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александр Куницкий побеждает по мажоритарному округу №169 в Харькове.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

По состоянию на 8 утра понедельника Куницкий набирает 48,14% голосов, уверенно побеждая своего основного конкурента Александра Грановского (15,66%), а также Александра Кирша (14,88%).

Фото: cvk.gov.ua

Напомним, Куницкий баллотировался при поддержке партии "Слуга народа" в Харькове. Во время одной из встреч с избирателями он сам подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля. Он также проходил службу в армии этой страны.

11 июля ЦИК отменила регистрацию Куницкого кандидатом из-за двойного гражданства. Но 14 июля Шестой апелляционный административный суд отменил решение ЦИКа о снятии с выборов кандидата Куницкого. За два дня до голосования, 19 июля, Верховный суд допустил Куницкого к выборам.