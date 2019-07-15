Суд отменил решение ЦИК об отмене регистрации кандидата "СН" Куницкого

В суде считают, что ЦИК не учла, что Куницкий находился за границей целый год в связи с общественной и профессиональной деятельностью.

Шестой апелляционный суд Киева отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Александра Куницкого. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение суд принял на заседании в воскресенье. Суд признал противоправным и отменил постановление ЦИК от 11 июля, которым была отменена регистрация Куницкого кандидатом в депутаты.

Решение ЦИК базировалось на информации от Государственной пограничной службы Украины, в течение последних пяти перед днем внеочередных выборов 21 июля Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 по 5 декабря 2015 года).

Суд решил, что комиссия не приняла во внимание доводы Куницкого, что он отсутствовал в Украине "в связи с пребыванием в служебных командировках, касающихся выполнения редакционных заданий "1+1 Продакшн", и его общественной деятельностью" - он является членом организации "Всеукраинское студенческое братство "Элита нации".

Сам Куницкий заявил, что ЦИК приняла политически мотивированное решение о снятии его с выборов в интересах другого кандидата по этому округу Александра Грановского. Президентская партия "Слуга народа" заявила, что поддерживает позицию Куницкого по обжалованию решения ЦИК об отмене его регистрации и видит в этом решении политический мотив.

Напомним, о двойном гражданстве Александра Куницкого, который баллотируется от партии "Слуга народа" по округу №169 в Харькове, заявил нардеп Андрей Денисенко 28 июня. Свою проверку по этому факту начала Центральная избирательная комиссия. 6 июля Александр Куницкий подтвердил, что с 12 лет является гражданином Израиля. ЦИК снял его с выборов.