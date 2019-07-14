Елисеев: военный парад - один из инструментов сдерживания российской агрессии

"Очень хорошо читалось в Москве присутствие на трибуне с украинским руководством высоких гостей из стран-союзниц и США".

Решение отменить проведение военного парада по случаю годовщины Независимости Украины является спорным с точки зрения демонстрации внешнеполитической поддержки. Такое мнение в блоге на LB.ua бывший заместитель главы администрации президента по внешней политике Константин Елисеев.

"Напомню, за прошедшие годы, кроме чествования наших защитников, президент Порошенко превратил парад, в котором наряду с украинскими военными участвовали боевые расчеты партнеров и союзников, в мощный внешнеполитический инструмент. Очень хорошо читалось в Москве присутствие на трибуне с украинским руководством высоких гостей из стран-союзниц и США, в частности министра обороны Мэттиса или советника по вопросам национальной безопасности Болтона. И если мы говорим о креативном сдерживании российской агрессии, то тем более не стоит сужать имеющийся у нас инструментарий", - отметил Елисеев.

Напомним, Президент Владимир Зеленский решил в этом году вместо проведения ежегодного военного парада раздать премии военным. Премии, по его словам, получат солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры, а также военные, которые пребывают в зоне проведения Операции объединенных сил.