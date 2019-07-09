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Зеленский решил выплатить военным премии вместо парада

Президент подчеркнул, что празднования ко Дню независимости "не отменяются, а приобретают новый формат".

Зеленский решил выплатить военным премии вместо парада
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский решил вместо парада на День независимости выделить 300 млн гривен на премии военнослужащим.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Обычно 24 августа, в День независимости Украины, у нас проходит военный парад, такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что премию получат солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры, а также военные, которые пребывают в зоне проведения Операции объединенных сил.

Зеленский подчеркнул, что празднования ко Дню независимости "не отменяются, а приобретают новый формат".

Напомним, в прошлом году на День независимости в Киеве прошел военный парад "Марш новой армии". В нем приняли участие более 4 тысяч военнослужащих и около 250 единиц военной техники, в том числе 17 основных боевых танков, 40 БМП, БТРов и бронированных машин, более 50 артиллерийских систем, около трех десятков зенитно-ракетных комплексов, в том числе высокоточное ракетное оружие "Ольха". Кроме того, во время парада над Киевом пролетели 29 вертолетов и самолетов.

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