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Климпуш-Цинцадзе: работа по интеграции Украины в ЕС и НАТО поставлена ​​на паузу

Нужна разъяснительная кампания, считает вице-премьер по евроинтеграции.

Климпуш-Цинцадзе: работа по интеграции Украины в ЕС и НАТО поставлена ​​на паузу
Фото: Сергей Нужненко

Работа по интеграции в ЕС и НАТО, которую команда Петра Порошенко выполняла последние пять лет, сейчас фактически поставлена на паузу. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, кандидат в народе депутаты от партии «Европейская Солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе во время презентации результатов всеукраинских социологических исследований об отношении и осведомленности общественности относительно вступления Украины в ЕС и НАТО .

«Саммит Украина-ЕС показал успешное выполнение программ, над которыми работала команда Петра Порошенко. Сейчас для меня важен другой вопрос: с кем вместе мы можем дальше продолжать реализацию целей, которые заложены во вчерашней Декларации Саммита Украина-ЕС. Кто готов продолжить работу, которую мы проводили последние пять лет? Кто готов взять на себя ответственность за активную и профессиональную работу», - сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, подавляющее количество украинцев поддерживает продвижение Украины в Европейский Союз и НАТО, и эта поддержка неуклонно растет. «Мы видим признание украинцами того, что они уже много знают о ЕС и НАТО и одновременно требуют большого количества дополнительной информации. Исследование говорит о том, что нам надо сосредоточиться на разъяснении: что конкретно европейская и евроатлантическая интеграция несет не сугубо для государства Украина, а для каждого отдельного украинца, его уверенности с завтрашнем дне», - отметила вице-премьер-министр.

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