Савченко собралась в агиттур в оккупированную Горловку

Савченко планирует «говорить с людьми», потому что «это наша территория, они имеют право голоса».

Кандидат в народные депутаты Украины по прифронтовому округу № 51 в Донецкой области и действующий парламентарий Надежда Савченко заявила о намерении поехать на временно неподконтрольную украинским властям территорию для проведения агитации за себя.

Об этом она рассказала в комментарии «Новостям Донбасса».

«Да, я собираюсь туда ехать. Надеюсь, что мне, в конце-концов, выдадут пропуск [для пересечения линии соприкосновения], который следовало бы выдать всем кандидатам [на округе]», — сказала Савченко.

По ее словам, из 2600 избирателей, которые зарегистрированы на округе, на подконтрольной украинским властям территории живут только 500 человек. «Все остальные - на той стороне. Округ не заканчивается Зайцево, Бахмуткой, Песками, Жованкой и Майорском тут. Округ продолжается в Горловке, округ продолжается на оккупированной территории», - добавила она.

Савченко подчеркнула, что планирует «ехать на ту территорию и говорить с людьми», потому что «это наша территория, они имеют право голоса».

Большая часть округа находится в Горловке и там выборов не будет, но на подконтрольной украинской власти территории есть 2 работающих избирательных участка. По закону любой житель округа может сменить участок голосования и проголосовать за мажоритарного кандидата.