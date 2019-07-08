В МинВОТ представили словарь терминов по агрессии РФ против Украины

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц представило пособие по терминологии вооруженного конфликта "АБВ ... Вооруженный конфликт в терминах. Путеводитель для Украины".

Об этом сообщает пресс-центр министерства.

"МВОТ решило инициировать разработку пособия в помощь в работе как журналистов, общественных деятелей, так и государственных служащих и политиков. Украина исповедует европейские ценности, поэтому авторы пособия ориентировались на международное гуманитарное право, основанное на уважении к человеку", - отметил глава МВОТ Вадим Черныш.

По его словам, пособие содержит разъяснения терминологической базы международного гуманитарного права. Также в него включена новая терминология по вооруженному конфликту и российской военной агрессии.

"Важно отметить, что изложенная в пособии терминология опирается на украинское законодательство, сформированное уже после 2014 года, и Международное гуманитарное право", - подчеркнул Вадим Черныш.

Пособие доступно для скачивания.