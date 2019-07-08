В Азовское море зашел российский противолодочный корабль

Россия усилила группировку в Азовском море малым противолодочным кораблем "Ейск" Черноморского флота ВМФ РФ.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

"Вчера он ("Ейск", - ред.) прошел арку моста близ Керчи в направлении Азовского моря. На Черном море он приписан к Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России и входит в состав 181-го дивизиона малых противолодочных кораблей 184-й бригады охраны водного района", - говорится в сообщении.

Как отмечается, корабль был спущен на воду 12 апреля 1989 года на предприятии "Ленинская кузница" (ныне "Кузня на Рыбальском" - ред.) и уже 28 февраля 1990 года вошел в состав 181-го дивизиона малых противолодочных кораблей 184-й бригады охраны водного района Черноморского флота ВМФ СССР с базированием в городе Поти в Грузии как МПК-217.

По информации портала, после распада СССР тогдашним командованием Черноморского флота ВМФ СССР было принято решение перебазировать корабль в Севастополь, куда он перешел в ночь с 31 декабря 1991 на 1 января 1992 года. С созданием в 90-х Новороссийской ВМБ Черноморского флота МПК-217 в составе части был перебазирован в Новороссийск, и под распределение флота он не подпадал. В 1999 году МПК-217 было переименовано на "Ейск".

В 2017 году "Ейск" прошел доковый ремонт в захваченном 13-м судоремонтном заводе в Севастополе.