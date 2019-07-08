Между Россией и Грузией прекратились прямые рейсы

С сегодняшнего дня, с 8 июля между Россией и Грузией прекратились прямые авиаперелеты. Об этом сообщает Грузия Online.

Сегодня вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, который запретил грузинским авиакомпаниям осуществлять полеты в Грузию из-за протестов в стране на неопределенный строк. Кроме того, Путин поручил туроператорам в период запрета не продавать путевки в Грузию. Прямые рейсы между странами останавливают 6 российских и 2 грузинские авиакомпании.

Последние рейсы в Грузию были выполнены вчера. Кроме того, в Грузии сообщили, что из-за санкций со стороны России компания Georgian Airways меняет график движения прямых полетов Тбилиси-Москва-Тбилиси на Тбилиси (Ереван) - Москва, (Ереван) - Тбилиси.

Напомним, с 25 октября 2015 года Украина остановила авиасообщения с Россией. При этом Украина не запрещала российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство для полетов в другие страны, в отличие от России.