В Греции принял присягу новый премьер-министр

Состав правительства Мицотакиса будет объявлен в скором времени.

Кириакос Мицотакис обращается к сторонникам во время предвыборного митинга в Афинах 4 июля

Лидер партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис принес присягу в качестве премьер-министра Греции.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Церемония состоялась в президентском дворце в Афинах. Ожидается, что в скором времени Мицотакис объявит состав своего правительства.

Ранее сообщалось, что президент Греции Прокопис Павлопулос передал Мицотакису мандат на формирование нового правительства. При єтом Мицотакис еще до выборов говорил, что у него уже есть готовый вариант состава кабинета министров.

Выступая с речью, он пообещал, что его партия будет представлять интересы не только своих сторонников, но и всех греков.

Напомним, накануне в Греции прошли парламентские выборы. После обработки 99,92% бюллетеней "Новая демократия" получает 39,85% голосов избирателей, что означает занятие ее представителями 158 из 300 мест в парламенте, правящая партия "Сириза" получила 31,53% голосов и 86 мест. Еще четыре преодолевшие порог в 3% партии получают от 9 до 22 мест.

Перед выборами Мицотакис пообещал избирателям сократить налоги, уйти от бюрократии, обеспечить наращивание инвестиций в страну и сделать Грецию более привлекательной для бизнеса.

Мицотакису 51 год, он выпускник Гарварда. Его отец Константинос Мицотакис занимал пост премьера Греции в 1990-1993 годах. Ранее сам Мицотакис был министром по вопросам государственных реформ. Он, в отличие от многих политиков-консерваторов, является сторонником глубокой европейской интеграции.

В конце мая в странах ЕС прошли выборы в Европейский парламент. Тогда в Греции тоже первое место заняла "Новая демократия", которую поддержали около трети избирателей.