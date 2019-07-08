Последний саммит для четырех

По содержанию это событие – чистый протокол, последняя возможность для перечисленных выше гостей из Брюсселя попозировать для фото, поулыбаться на камеры, поцеловаться и пожать руки.

Фото: Администрация президента

21-й саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля - дата, о которой стало известно еще 29 марта, когда главой государства был Петр Алексеевич Порошенко. Формат мероприятия - президентский, а потому в Украину к новому главе - Владимиру Зеленскому - приедут два президента: президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского Совета Дональд Туск. Поучаствуют в мероприятии высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан. Это последнее «прощай» Киеву европейской четверки в нынешнем качестве.

В условиях, когда мандат этого руководства Европейского Союза истекает уже через несколько месяцев, а имена кандидатов на эти должности уже известны, когда в Украине пройдут досрочные парламентские выборы с дальнейшим формированием нового правительства, целесообразность проведения этого саммита вызывала вопросы.

Оптимальным вариантом был бы перенос саммита на после выборов в Украине, а еще оптимальнее - на после вступления в должность нового руководства ЕС. Но так как саммит планировался раньше, то с украинской стороны было бы политически не корректным его отменять. Европейцы же этого делать не захотели по простой причине - это их последний саммит.

Потому по содержанию это событие – чистый протокол, последняя возможность для перечисленных выше гостей из Брюсселя попозировать для фото, поулыбаться на камеры, поцеловаться и пожать руки.

Фото: EPA/UPG

Несколько оживил событие небольшой ажиотаж в украинских кругах, связанный с информацией о том, что саммит под угрозой, мол, европейской стороне не с кем работать над его подготовкой. Видимость отсутствия контактов в Киеве создал кадровый вакуум, появившийся благодаря неспособности украинского парламента уволить с должности министра иностранных дел Павла Климкина и назначить на эту должность кандидатуру президента Вадима Пристайко.

Не последнюю роль в распространении тезиса «все пропало» сыграла и информационная бездеятельность самого Офиса президента – накануне события к прессе надо было выйти и побрифинговать, как это в свое время делал Константин Елисеев, отвечавший за внешнюю политику в администрации Порошенко. Эту практику общения с прессой перед мероприятиями такого (и не только) уровня было бы хорошо восстановить, чтобы в будущем избежать появления таких истерик.

А вот европейцы – молодцы. Традиционно позвали на брифинг оф-зе-рекорд и на пальцах рассказали, кто, где, когда и почему. На вопрос же о «бардаке» в каналах коммуникации ну очень высокий европейский дипломат, который непосредственно принимал участие в подготовке саммита, удивленно подняв брови и, округлив глаза, в переводе на украинский сказал: «Шо?»

Дословно это прозвучало так: «У меня не было ощущений, что есть какие-либо проблемы. Каналы коммуникации были теми же самыми, какими они были и в прошлом. Главный контактным пунктом была украинская миссия в Брюсселе, с которой у нас хорошее и высоко профессиональное сотрудничество. Мы ощущали, что в процессе подготовки у них есть достаточная поддержка из Киева. Много было привлечено из числа тех, кто участвовал в подготовке предыдущих саммитов и в Министерстве иностранных дел и в Офисе президента».

Эту информацию подтвердили непосредственно в украинском МИД – подготовка шла по плану и без истерик.

Прошлись европейцы и по содержанию саммита: выполнение Соглашения об ассоциации, продолжение реформы, реализация Минских договоренностей, деолигархизация, привлечение к ответственности виновных с махинациями Приват банка, борьба с коррупцией, помощь со стороны ЕС Азовскому региону и т.д. – список большой.

Фото: EPA/UPG

Готова к саммиту и декларация. Добротный хороший документ на трех с половиной страницах с традиционным признанием европейских стремлений Украины и приветствием ее европейского выбора, равно как и с неизменной поддержкой ее территориальной целостности, независимости и суверенитета, с порицанием России за незаконную аннексию Крыма, выдачу российских паспортов и призывами освободить всех.

Саммит пройдет. И самое важное начнется потом. Ведь если со старой командой лидеров ЕС все понятно, то впереди – большой знак вопроса. Как президент Зеленский будет выстраивать отношения с новым руководством ЕС – президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, президентом Европейской комиссии (если утвердят) Урсулой фон дер Ляйен и высоким представителем Жозепом Боррелем? Как и по какому поводу состоится их первое знакомство? Будет ли установлен личный контакт? Будет ли Зеленский активен, лоббируя украинские интересы в ЕС в условиях, когда реальные очертания приобретают пророссийские настроения, и вопрос продления санкций уже более не будет решаться «единогласно», и за них придется сражаться.

В декабре пройдет традиционное заседание Совета Ассоциации, на которое поедет новый премьер-министр Украины.

Что же касается президента, то ждать следующего саммита Украина-ЕС, который пройдет через год, для того, чтобы познакомиться с европейскими коллегами, ему нельзя.