Партия премьер-министра Греции проиграла выборы

На парламентских выборах в Греции, прошедших в воскресенье, 7 июля, лидирует правая консервативная оппозиционная партия "Новая демократия".

Об этом пишет "Немецкая волна".

По данным экзит-поллов, она набирает 40% голосов и может рассчитывать на абсолютное большинство в парламенте - как минимум, на 158-160 из 300 мест с учетом 50 дополнительных мандатов, которые, согласно греческому избирательному праву, получает победитель выборов.

Коалицию радикальных левых сил СИРИЗА во главе с премьер-министром Алексисом Ципрасом, по данным опросов избирателей после выхода с участков, поддержали лишь 28,5% избирателей. На третьем месте оказалось движение перемен КИНАЛ (бывшее ПАСОК) с 7% голосов. За ним следуют Коммунистическая партия Греции (5,9%) и ультраправая партия "Золотая заря" (3,4%).

В конце мая в странах Евросоюза прошли выборы в Европейский парламент. Тогда в Греции тоже первое место заняла "Новая демократия", которую поддержали около трети избирателей, в то время как СИРИЗА оказалась на втором месте с отрывом примерно в 10 процентных пунктов. В связи с поражением Ципрас объявил о проведении досрочных парламентских выборов. Они стали первыми в стране со времен финансового кризиса, из которого Греция вышла летом 2018 года, перестав получать финансовую помощь Международного валютного фонда.

Ципрасу, который был избран премьером по результатам выборов в сентябре 2015 года, пришлось провести многочисленные непопулярные реформы. В результате экономика страны стала расти, уровень безработицы снизился.