США призвали Германию отправить войска в Сирию

США призвали Германию к отправке немецких военных в Сирию. Об этом заявил спецпредставитель правительства США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в ночь на воскресенье, 7 июля, передает DW.

"Мы хотим, чтобы наземные войска Германии частично заменили американских военных в регионе", - сказал Джеффри.

По его словам, задействование немецких солдат в боевых операциях в Сирии не является главной целью, поскольку "против боевиков "Исламского государства" лучше использовать силы местных военных".

Однако военнослужащие ФРГ могли бы помочь союзникам в области логистики, обучения местных солдат и в сфере технического обслуживания. Кроме того, бундесвер мог бы обеспечить поддержку наземных войск с воздуха, подчеркнул американский дипломат.

"Целью миссии должно стать обеспечение стабильности на северо-востоке Сирии и гарантии того, что в регион не вернутся силы ИГ", - добавил спецпредставитель.

По словам Джеффри, США не стремятся свергнуть нынешнего президента Сирии Башара Асада, но хотят добиться в стране политических реформ под эгидой ООН и полного ухода Ирана из региона.

По информации Welt am Sonntag, Джеймс Джеффри уже обсудил требования США с представителями правительства ФРГ в Берлине.

На сегодняшний день военные бундесвера участвуют в борьбе против ИГ в Сирии, проводя воздушную разведку с территории Иордании. В конце 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об уходе американских войск из региона. По словам спецпредставителя по Сирии, теперь Вашингтон ищет среди партнеров по коалиции против "Исламского государства" желающих оказать добровольную поддержку в регионе и надеется на вклад Германии в этой связи.