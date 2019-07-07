Командир 8 полка спецназа стал первым заместителем командующего Сил спецопераций ВСУ
Командир 8 полка спецназа стал первым заместителем командующего Сил спецопераций ВСУ
Греко-католики на приеме у папы. Дадут ли украинцам патриархат?
Греко-католики на приеме у папы. Дадут ли украинцам патриархат?
Журналисты нашли видео, на котором начальник ПВО "Славянской бригады ДНР" признался, что спрятал сбивший MH-17 "Бук"
Журналисты нашли видео, на котором начальник ПВО "Славянской бригады ДНР" признался, что спрятал сбивший MH-17 "Бук"
Тетяна Острікова: «Гройсман був змушений “злити” Продана»
Тетяна Острікова: «Гройсман був змушений “злити” Продана»
Зеленский попросил уволиться руководителей четырех западных таможен
Зеленский попросил уволиться руководителей четырех западных таможен
Львовскую область возглавил Маркиян Мальский
Львовскую область возглавил Маркиян Мальский
Кандидат от "Слуги народа" по округу в Харькове подтвердил двойное гражданство
Кандидат от "Слуги народа" по округу в Харькове подтвердил двойное гражданство
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Российские пограничники отказали Добкину во въезде
Российские пограничники отказали Добкину во въезде
ГлавнаяМир

США призвали Германию отправить войска в Сирию

Немецкие наземные войска частично заменили бы американских военных в регионе.

США призвали Германию отправить войска в Сирию

США призвали Германию к отправке немецких военных в Сирию. Об этом заявил спецпредставитель правительства США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в ночь на воскресенье, 7 июля, передает DW.

"Мы хотим, чтобы наземные войска Германии частично заменили американских военных в регионе", - сказал Джеффри.

По его словам, задействование немецких солдат в боевых операциях в Сирии не является главной целью, поскольку "против боевиков "Исламского государства" лучше использовать силы местных военных". 

Однако военнослужащие ФРГ могли бы помочь союзникам в области логистики, обучения местных солдат и в сфере технического обслуживания. Кроме того, бундесвер мог бы обеспечить поддержку наземных войск с воздуха, подчеркнул американский дипломат.

"Целью миссии должно стать обеспечение стабильности на северо-востоке Сирии и гарантии того, что в регион не вернутся силы ИГ", - добавил спецпредставитель.

По словам Джеффри, США не стремятся свергнуть нынешнего президента Сирии Башара Асада, но хотят добиться в стране политических реформ под эгидой ООН и полного ухода Ирана из региона. 

По информации Welt am Sonntag, Джеймс Джеффри уже обсудил требования США с представителями правительства ФРГ в Берлине. 

На сегодняшний день военные бундесвера участвуют в борьбе против ИГ в Сирии, проводя воздушную разведку с территории Иордании. В конце 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об уходе американских войск из региона. По словам спецпредставителя по Сирии, теперь Вашингтон ищет среди партнеров по коалиции против "Исламского государства" желающих оказать добровольную поддержку в регионе и надеется на вклад Германии в этой связи.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также