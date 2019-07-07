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Джонсон: Великобритания готова выйти из ЕС 31 октября со сделкой или без нее

По словам политика, страна была готова к выходу из Евросоюза еще в конце марта. 

Джонсон: Великобритания готова выйти из ЕС 31 октября со сделкой или без нее
Борис Джонсон

Великобритания готова выйти из Евросоюза 31 октября со сделкой или без нее. Такое заявление сделал основной кандидат на пост премьер-министра Борис Джонсон в интервью The Telegraph.

"Нет. Это правда. Нам стоит продемонстрировать более здравого смысла в этом вопросе", - сказал Джонсон.

По словам политика, страна была готова к выходу из Евросоюза еще в конце марта. 

"Мы в значительной степени были готовы 29 марта. И мы будем готовы к 31 октября. И очень важно, чтобы наши партнеры это понимали", - заявил Джонсон.

"Все, кто говорит, что не могут смириться с идеей о Brexit без соглашения, на самом деле имеют в виду, что не хотят уходят вообще", - подчеркнул он.

Напомним, Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна будет ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без каких-либо договоренностей с Брюсселем.

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