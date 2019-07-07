Джонсон: Великобритания готова выйти из ЕС 31 октября со сделкой или без нее

По словам политика, страна была готова к выходу из Евросоюза еще в конце марта.

Великобритания готова выйти из Евросоюза 31 октября со сделкой или без нее. Такое заявление сделал основной кандидат на пост премьер-министра Борис Джонсон в интервью The Telegraph.

"Нет. Это правда. Нам стоит продемонстрировать более здравого смысла в этом вопросе", - сказал Джонсон.

По словам политика, страна была готова к выходу из Евросоюза еще в конце марта.

"Мы в значительной степени были готовы 29 марта. И мы будем готовы к 31 октября. И очень важно, чтобы наши партнеры это понимали", - заявил Джонсон.

"Все, кто говорит, что не могут смириться с идеей о Brexit без соглашения, на самом деле имеют в виду, что не хотят уходят вообще", - подчеркнул он.

Напомним, Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна будет ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без каких-либо договоренностей с Брюсселем.