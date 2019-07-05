Британский суд решил заморозить $145 млн дивидендов Nord Stream в случае их выплаты "Газпрому"

Судьба денег будет зависеть от апелляции на решение Стокгольмского суда.

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал компанию "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долларов из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований суда.

Об этом сообщила пресс-служба украинской компании.

Такое решение было принято 11 июня 2019 года, учитывая продление сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража в Швеции и вероятные дополнительные проценты по долгу, которые "Газпрому" придется заплатить "Нафтогазу".

Кроме того, Английский коммерческий суд обязал "Газпром" при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие "Нафтогаза" или согласование суда для получения таких средств, отмечается в релизе украинской компании.

"Нафтогаз" напомнил, что в марте Английский коммерческий суд наложил на "Газпром" дополнительные обязательства по поводу не сокрытия и не вывода своих активов из юрисдикций в Англии и Нидерландах. Кроме того, суд обязал "Газпром" предоставить денежное обеспечение в объеме $200 млн на счет суда или эскроу-счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.

Согласно решению британского коммерческого суда, принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража в транзитном деле между "Нафтогазом" и "Газпромом" на территории Англии и Уэльса станет возможным после принятия решения Апелляционным судом округа Свеа.