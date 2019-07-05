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54 депутата, поддержавшие "законы 16 января", снова баллотируются в Раду

Большинство таких кандидатов баллотируются в одномандатных округах.

54 депутата, поддержавшие "законы 16 января", снова баллотируются в Раду
Голосование за "законы 16 января" в 2014 году
Фото: Макс Левин

Среди кандидатов в депутаты, которые баллотируются на досрочных выборах в Верховную Раду, зарегистрированы 54 человека, которые голосовали за диктаторские законы 16 января 2014 года. Об этом сегодня заявли глава Комитета избирателей Украины Александр Кошель на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Согласно нашим выводам, на выборах в Верховную Раду баллотируются 54 кандидата, которые голосовали за диктаторские законы", - сказал Кошель.

По данным КИУ, 18 таких кандидатов идут по спискам политических партий: 11 - в списке "Оппозиционного блока", 5 - в "Оппозиционной платформе – За жизнь", и по одному кандидату – в списках Аграрной партии и партии "Незалежнисть".

Остальные 36 поддержавших "диктаторские законы" баллотируются в одномандатных округах.

Напомним, 16 января 2014 года депутаты ВР проголосовали за пакет из 9 законов, предложенных депутатами Партии регионов Владимиром Олейником и Вадимом Колесниченко: упрощение согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест народных депутатов, которые совершили преступление, изменения в закон о статусе судей, изменения в кодекс админнарушений и уголовно-процессуальный кодекс и другие.

Среди голосовавших за "законы 16 января" были депутаты Михаил Поплавский (бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств) и Сергей Кивалов (действующий президент Национального университета "Одесская юридическая академия").

Верховная Рада отменила нормы указанных законов 24 февраля 2014 года после бегства Виктора Януковича и первых лиц "Партии Регионов".

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