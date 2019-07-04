ЦИК разрешила Лещенко называться "Слугой народа"

"Быть слугой народа - это обязанность, которая прямо исходит из статуса каждого народного депутата".

На своем заседании в четверг, 4 июля, Центральная избирательная комиссия приняла решение отклонить жалобу конкурентки кандидата в нардепы по округу в Подольском районе Киева Сергея Лещенко на выборах Анны Бондарь, которая баллотируется от "Слуги народа" в округе №220. Бондарь протестовала против размещения на билбордах Лещенко лозунга "Настоящий слуга народа", сообщает Цензор.НЕТ.

В своем объяснении Лещенко настаивал, что жалоба Бондарь А.В. является необоснованной, содержит заведомо недостоверные сведения и противоречит нормам действующего законодательства.

Указывается, что употребление словосочетания "Настоящий слуга народа" в отношении Лещенко основано на том, что он является народным депутатом Украины, "а каждый народный депутат Украины (а не только представитель / член определенной политической партии) обязан служить народу Украины".

"Быть слугой народа - это обязанность, которая прямо исходит из статуса каждого народного депутата, в том числе из статуса каждого беспартийного народного депутата. Настоящий слуга народа означает, что Лещенко в своей депутатской деятельности всегда старался действительно придерживаться основополагающего принципа депутатской деятельности - служить украинскому народу", - говорится в письменных объяснениях Лещенко, поданных в ЦИК по существу жалобы.

В конце мая внефракционный нардеп Сергей Лещенко заявил о планах баллотироваться в качестве кандидата от партии "Слуга народа", но не смог попасть в список политсилы.

Напомним, партия "Слуга народа" подала иск к Центральной избирательной комиссии с требованием указать в избирательных бюллетенях информацию о беспартийности "кандидатов-клонов", которые солгали о своей принадлежности к партии. В иске указаны девять таких кандидатов. Шестой апелляционный суд Киева частично удовлетворил иск партии "Слуга народа".