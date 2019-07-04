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ГБР поймало на взятке начальника сектора криминальной полиции в Херсоне

Чиновник требовал и получил 1500 долларов из-за незаконного вылова рыбы.

ГБР поймало на взятке начальника сектора криминальной полиции в Херсоне
Фото: facebook/Державне бюро розслідувань

Госбюро расследований задержало очередного взяточника в погонах. На коррупции погорел исполняющий обязанности начальника сектора криминальной полиции отделения полиции в порту «Херсон» ХОП ГУ НП в Херсонской области. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook, пишет "УНИАН".

"Задержали сегодня очередного взяточника в погонах, - пишет Варченко в своем сообщении. - Требовал и получил 1500 долларов взятки от лица, которое занималось незаконным выловом рыбы в акватории Днепра, Днепро-Бугского лимана и Каховского водохранилища. Правоохранитель требовал деньги за то, что закроет глаза на правонарушение и не привлечет его к ответственности. Теперь будет отвечать перед законом сам. Его задержали в порядке статьи 208 КПУ".

Напомним, в конце июня Госбюро расследований завершило досудебное следствие по делу оборотней в погонах. Следователи ГБР разоблачили организованную преступную группировку, членами которой были действующие и бывшие правоохранители. Среди главарей банды был действующий полковник СБУ.

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