ГБР поймало на взятке начальника сектора криминальной полиции в Херсоне

Госбюро расследований задержало очередного взяточника в погонах. На коррупции погорел исполняющий обязанности начальника сектора криминальной полиции отделения полиции в порту «Херсон» ХОП ГУ НП в Херсонской области. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook, пишет "УНИАН".

"Задержали сегодня очередного взяточника в погонах, - пишет Варченко в своем сообщении. - Требовал и получил 1500 долларов взятки от лица, которое занималось незаконным выловом рыбы в акватории Днепра, Днепро-Бугского лимана и Каховского водохранилища. Правоохранитель требовал деньги за то, что закроет глаза на правонарушение и не привлечет его к ответственности. Теперь будет отвечать перед законом сам. Его задержали в порядке статьи 208 КПУ".

Напомним, в конце июня Госбюро расследований завершило досудебное следствие по делу оборотней в погонах. Следователи ГБР разоблачили организованную преступную группировку, членами которой были действующие и бывшие правоохранители. Среди главарей банды был действующий полковник СБУ.