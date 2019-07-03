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ГБР возбудило дело против судьи Барышевского суда, которая лишила лицензии SkyUp

Подозрение пока не объявляли.

ГБР возбудило дело против судьи Барышевского суда, которая лишила лицензии SkyUp
Фото: kg.ua

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко, которая приостановила действие лицензии украинского лоукостера SkyUp.

Дело возбудили после расследования программа "Схемы", передает Радио Свобода.

Ранее журналисты обнаружили, что жительница Барышевки, которая указанна истицей в постановлении суда, на самом деле не подавала иск против авиакомпании и никогда не пользовалась ее услугами.

24 июня ГБР возбудило дело по статье 375 (Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса.

В Бюро рассказали, что собирают доказательства и получают показания по этому делу, однако подозрение пока никому не объявляли.

Журналисты хотели пообщаться с самой Литвиненко, но в суде заявили, что она сейчас в отпуске.

24 мая Барышевский районный суд Киевской области приостановил лицензию "первого украинского лоукоста" SkyUp. В то же время судья отказалась запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу".

Комментируя новость министр инфраструктуры Владимир Омелян заверил, что компания продолжит работать в нормальном режиме без стрессов для пассажиров. Кроме того, министр намекнул, что за заморозкой лицензии SkyUp может стоять Коломойский.

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