Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Президент Федерации велоспорта Украины - чемпионке Евроигр: "Будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали" (обновлено)
Президент Федерации велоспорта Украины - чемпионке Евроигр: "Будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали" (обновлено)
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Филарет: сотрудничество с КГБ - не грех
Филарет: сотрудничество с КГБ - не грех
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
“Кварталівці”, члени “Батьківщини” та люди Коломойського: кого Зеленський веде у Раду
“Кварталівці”, члени “Батьківщини” та люди Коломойського: кого Зеленський веде у Раду
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Сумской области главу РГА задержали при получении 65 тыс. гривен взятки

Чиновник получил деньги через посредника - бывшего начальника райотдела Госгеокадастра.

В Сумской области главу РГА задержали при получении 65 тыс. гривен взятки
facebook.com/dze.police.ukraine

В Сумской области правоохранители задержали главу Районной госадминистрации при получении взятки.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Фейсбуке.

Отмечается, что глава РГА требовал от местных жителей 65 тыс. гривен за решение вопросов согласования проектной документации на выделение в частную собственность земельных участков на территории вверенного ему района. Чиновник также привлек посредника - бывшего начальника районного отдела Госгеокадастра.

"Во время процессуальных мероприятий был задокументирован факт вымогательства и получения последними 65тыс. гривен взятки за решение земельного вопроса, а именно - передачу в частную собственность земельного участка из числа земель рекреационного назначения. Сегодня, 3 июля, правоохранители задержали посредника при получении 2 тыс. долларов США взятки. Накануне, оперативниками задокументирован факт получения посредником первой части неправомерной выгоды в сумме 12 тыс. гривен, которые гражданин перечислил на его карточный счет. В общем глава РГА через посредника получил 65 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Посредник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) .

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Запорожье СБУ задержала руководителя землеустроительного предприятия при получении 1 млн взятки.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также