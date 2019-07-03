В Сумской области правоохранители задержали главу Районной госадминистрации при получении взятки.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Фейсбуке.

Отмечается, что глава РГА требовал от местных жителей 65 тыс. гривен за решение вопросов согласования проектной документации на выделение в частную собственность земельных участков на территории вверенного ему района. Чиновник также привлек посредника - бывшего начальника районного отдела Госгеокадастра.

"Во время процессуальных мероприятий был задокументирован факт вымогательства и получения последними 65тыс. гривен взятки за решение земельного вопроса, а именно - передачу в частную собственность земельного участка из числа земель рекреационного назначения. Сегодня, 3 июля, правоохранители задержали посредника при получении 2 тыс. долларов США взятки. Накануне, оперативниками задокументирован факт получения посредником первой части неправомерной выгоды в сумме 12 тыс. гривен, которые гражданин перечислил на его карточный счет. В общем глава РГА через посредника получил 65 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Посредник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) .

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Запорожье СБУ задержала руководителя землеустроительного предприятия при получении 1 млн взятки.