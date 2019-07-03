Полиция Харькова завершила расследование по делу банды, грабившей инкассаторов

Национальная полиция Харьковской области завершила расследование в отношении 5 участников банды, грабившей инкассаторские автомобили "Приватбанка". Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Досудебное расследование установило, что течение 2014-2016 лет члены вооруженной банды, в состав которой также входил сотрудник одного из территориальных органов СБУ, совершили серию разбойных нападений на инкассаторские автомобили АО КБ «ПриватБанк» и завладели денежными средствами на сумму свыше 10 млн грн.

Трое бандитов в марте этого года намеревались ограбить главврача одной из больниц Киева, путем закладки и подрыва самостоятельно изготовленного взрывного устройства в подъезде жилого дома. Во время этого преступления, к счастью, никто не погиб, пострадал один человек.

В ходе проведения санкционированных обысков в помещениях, которыми пользовались члены банды, в Киеве и Харьковской области изъято около 10 тыс. боевых патронов, 2 кг взрывчатых веществ (пластида), более 20 гранат Ф-1, десятки единиц оружия, самодельных патронов и тому подобное.

27 июня 2019 обвинительный акт в уголовном производстве направлено в суд, злоумышленникам светит до 15 лет лишения свободы.