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Двое киевлян, подозреваемых в массовом лжеминировании в Харькове, арестованы с залогом почти 1,5 млн грн

Досудебное расследование продолжается по статье "террористический акт".

Двое киевлян, подозреваемых в массовом лжеминировании в Харькове, арестованы с залогом почти 1,5 млн грн
Фото: Depositphotos\jinga80

Правоохранители Харьковской области в ходе специальной операции на территории Киева задержали двух жителей столицы, подозреваемых в рассылке через Интернет заведомо ложных сообщений об угрозе публичной безопасности в Харькове.

По ходатайству органа предварительного расследования в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн 440 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся следственные и розыскные действия с целью установления всех участников противоправной деятельности и их причастности к аналогичным лжеминированиям в других регионах Украины.

Как сообщалось, Министерство внутренних дел намерено пересмотреть алгоритм работы полицейских во время реагирования на сообщения о минировании и увеличить строк наказания за ложные сообщения.

Ранее житель Луцка, "заминировавший" областную больницу получил 4,5 года тюрьмы.

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