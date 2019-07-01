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Подозреваемый в хищении средств "Антонова" был уволен год назад, - Минобороны

Минобороны открестилось от подозреваемого полковника.

Подозреваемый в хищении средств "Антонова" был уволен год назад, - Минобороны
Фото: inforesist.org

Министерство обороны заявило, что подозреваемый полковник в хищении госсредств "Антонова", был уволен с военной службы год назад. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

"Сообщаем следующее: гражданин, которому недавно объявили о подозрении, не имеет отношения к Министерству обороны Украины. Указанное лицо летом прошлого года было уволено с военной службы", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 1 июля в пресс-центре СБУ появилось сообщение, что правоохранители разоблачили полковника из Министерства обороны, который организовал схему хищения и присвоения средств государственного предприятия "Антонов" на сумму более пяти млн. гривен.

Подозреваемый заключал фиктивные сделки на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, прибывающих на ремонт. В результате никаких проверок не проводилось, а самолеты передавались с поддельными сертификатами безопасности.

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