Во вторник в Киеве до +29, днем дожди, местами с грозами

Без осадков только в Крыму и на юге страны.

Во вторник, 2 июля, в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, ночью местами, утром и днем грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью +20...+22 градуса, днем +27...+29 градусов.

На западе Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, в Ривненской, Волынской, Львовской областях умеренный, местами значительный дождь, днем кратковременный дождь, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской областях умеренный, местами значительный дождь, грозы, местами град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+20 градусов, днем +22...+29 градусов, в Закарпатской области +27…+32 градуса.

В Карпатах умеренный, местами значительный дождь, температура ночью +11...+16 градусов, днем +17...+22 градуса.В Моршине ночью умеренный, местами значительный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем +24...+26 градусов.

В Трускавце ночью умеренный, местами значительный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем +24...+26 градусов.

В Сваляве ночью кратковременный дождь, днем умеренный, местами значительный дождь температура ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31 градус.

На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +15...+22 градуса, днем +23...+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +30...+37 градусов, в Винницкой и Черкасской областях +27…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-25 м/с. Температура ночью +15...+22 градуса, днем +30...+35 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +17...+23 градуса, днем +31...+37 градусов, в Одесской области +34…+39 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +29...+34 градуса.В Ялте без осадков, температура ночью +19..+21 градус, днем +27...+29 градусов.

1 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +21...+25 градусов, в Днепре в пределах Киева +23 градуса.