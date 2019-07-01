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В Одесской области при пожаре погибли четыре малолетние девочки

Их мамы в это время были во дворе в состоянии алкогольного опьянения.

В Одесской области при пожаре погибли четверо маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГосЧС.

Фото: dsns.gov.ua

Пожар в жилом доме произошел сегодня утром, в 8:19, в с. Черное Окнянского района. Пожарные локализовали пожар в 8:54 и ликвидировали в 09:35 на площади 40 м.кв.

На месте пожара обнаружено четырех погибших девочек: 2017 г.р. и 2018 г.р. одной женщины и еще две девочки, также 2017 г.р. и 2018 г.р., другой матери.

Самих матерей (2000 и 1996 г.р.) на момент пожара не было в доме: они находились во дворе в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работают психологи ГосЧС.

Причина пожара и смерти устанавливаются.

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