В Одесской области при пожаре погибли четыре малолетние девочки

В Одесской области при пожаре погибли четверо маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГосЧС.
Пожар в жилом доме произошел сегодня утром, в 8:19, в с. Черное Окнянского района. Пожарные локализовали пожар в 8:54 и ликвидировали в 09:35 на площади 40 м.кв.
На месте пожара обнаружено четырех погибших девочек: 2017 г.р. и 2018 г.р. одной женщины и еще две девочки, также 2017 г.р. и 2018 г.р., другой матери.
Самих матерей (2000 и 1996 г.р.) на момент пожара не было в доме: они находились во дворе в состоянии алкогольного опьянения.
На месте происшествия работают психологи ГосЧС.
Причина пожара и смерти устанавливаются.