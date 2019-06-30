Из-за рекордной жары в Европе погибли восемь человек

Из-за рекордно высоких температур воздуха в Европе, по данным на субботу, 29 июня, умерли восемь человек. Из них четверо во Франции, двое в Испании, еще двое - в Италии. Об этом сообщает AFP.

Первый смертельный случай произошел во Франции в четверг. Тогда погиб 33-летний кровельщик, который выполнял свою работу при температуре воздуха 35ºС, говорится в сообщении.

Отмечается, что французские врачи пытаются спасти жизнь еще нескольким людям, которые из-за жары попали в больницы.

Напомним, в пятницу, 28 июня, во Франции было зафиксировано сразу несколько абсолютных температурных рекордов за всю историю наблюдений. В коммуне Галларг-ле-Монтье, расположенной на юге страны, метеорологи зафиксировали температуру воздуха в 45,9 градуса. Предыдущий рекорд во Франции зафиксировали в 2003 году, когда температура поднялась до 44,1 градуса.