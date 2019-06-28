Во Франции зафиксированы рекордные +45,1℃

Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 2003 году, когда температура поднялась до +44,1℃.

На юге Франции побит абсолютный температурный рекорд. В коммуне Вильвьей в пятницу воздух прогрелся до 45,1 градуса по Цельсию, в другом южном городе Карпантра зафиксировали 44,3 градуса.

Об этом пишет France24.

Предыдущий абсолютный температурный рекорд на юге Франции был зарегистрирован в 2003 году в департаменте Гар, когда температура воздуха поднялась до 44,1 градуса по Цельсию.

Согласно метеорологической службе Франции (Météo-France), пик жары приходится на пятницу, аномально высокие для июня температуры начнут спадать с субботы.

Рекордную жару во Францию принес собой воздушный фронт, пришедший из Сахары.

Из-за высокой температуры во Франции закрыли 4000 школ, были отменены экзамены в коллежах. Сдавать предметы, необходимые для перехода в старшие классы школьники будут на следующей неделе.

В Париже, Лионе, Марселе, Страсбурге и Анси местные власти ввели ограничения автомобильного движения. Въезд в эти города запрещен для машин с высоким уровнем вредных выбросов.