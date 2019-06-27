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В Германии задержан мужчина, подозреваемый в парижских терактах 2015 года

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за гибель 130 человек.

В Германии задержан мужчина, подозреваемый в парижских терактах 2015 года
Во время захвата заложников в театре "Батаклан"
Фото: ‏@quentinperinel

Немецкие правоохранители арестовали подозреваемого в причастности к терактам в Париже в ноябре 2015 года, в том числе в концертном зале "Батаклан". Об этом сообщили правоохранительные органы Саксонии.

39-летний гражданин Боснии и Герцеговины арестован спецподразделением Федерального ведомства уголовной полиции в ночь на 20 июня.

В заявлении прокуратуры не указано имя задержанного, но немецкие СМИ называют его Аддис А. По их данным, подозреваемый находился в районе города Мерзебург (земля Саксония-Анхальт). Он попал в поле зрения немецких правоохранительных органов в связи с другим делом, связанным с незаконным владением и оборотом оружия.

Напомним, в ночь на 14 ноября 2015 террористы осуществили серию атак на улицах Парижа, в барах и ресторанах, а также в концертном зале "Батаклан" и возле стадиона "Стад де Франс". Жертвами терактов стали 130 человек, более 350 получили ранения. Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападения.

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