Секрет успіху УльтраПравих

Останні вибори до Європарламенту 2014 року були найбильшими транснаціональними кампаниями за всю історію виборчого процесу. Основною проблемою сучасних Євро-виборів є більш фрагментована та поляризована структура потенційного парламенту.

Аналізуючи результати Європейської кампанії можна дійти висновку, що значною мірою посилилися позиції ультраправих обєднань. З боку Франції більшість голосів отримала Марін Ле Пен, опонент партіїї дійсного президента франції Ємануєля Макрона. Основним маніфестом партії Пані Ле Пен є створення «Нової Європи» без ісламу та мігрантів.

На згадку спадає доктрина принципів зовнішньої політики США 1823 року, анонсована останнім президентом династії Вірджинія Джеймсом Монро Конгресу Сполучених Штатів. Ще більшу аналогію вищезазначеної доктрини можна провести з висловлюванням кандидата в Президенти США Д.Трампа стосовно створення стіни на кордоні з Мексикою.

Те, що Трамп мав на меті комплексне рішення з покращення контролю на кордоні , широка публіка сприйняла як заклик до фактичного будівництва. Як результат – різкий образ жорсткого політика на рівні свідомості закріпився в головах електорату, створюючи постійні дискусії та підвищуючи медійність Д. Трампа. Можливо, саме ці фактори стали вирішальними у перемозі на Європейській арені таких кандидатів як Марін Ле Пен, Віктор Орбан та Маттео Сальвіні? Можливо вони прорахували, що криза біженців європейських країн стане своєрідною “Мексиканською Стіною” на шляху до успіху.