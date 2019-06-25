Битва за Huawei в США и интересы Украины

Торговые войны США и Китая перешли в новую фазу – технологическую. Huawei теперь под запретом, и обе стороны считают убытки: акции китайского гиганта подобно лавине летят вниз, а американский IT-локомотив Google пытается понять, куда же ставить Android на освободившемся участке рынка.

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Но ситуация обнажила даже больше проблем для всех: что значит свободный рынок, и до какого уровня нам известно «содержание» наших инноваций? Более того, все это еще и подталкивает индустрию к значительным изменениям, которые уже скоро могут изменить рынок. Разбираемся с тем, что эти процессы могут значить для Украины.

Для начала скажу пару слов о природе шпионского скандала. Сама по себе тема – крайне удобна для манипуляций, ведь пользователи и так напуганы сборами данных со стороны Facebook и Google, а тут еще и госшпионаж в пользу «красного» Китая. Для США – доступный формат перевести торговую войну в политический дискурс. При этом я не выгораживаю Huawei, но хочу обратить внимание, что схожие действия могут быть потенциально использованы и против других компаний.

Но что еще важнее – ситуация с одной стороны заставляет компании быть более открытыми, а с другой – усиливает контроль государств над технологиями. Это значит, что американских, европейских, а за ними и украинских пользователей ожидает более тщательный подход к проверкам производителей. И не только «железа», а еще и операционного ПО, и приложений. То, что потребителям на руку - может осложнить жизнь производителям, так как потенциально от таких ужесточений могут пострадать создатели новых продуктов.

Впрочем, Huawei настроен весьма позитивно. Несмотря на колоссальные потери и разрыв контрактов с Google, Intel, Qualcomm, Xilinx і Broadcom, компания намерена сфокусировать усилия на огромном внутреннем рынке, а также представить операционную систему, которая, возможно, сможет конкурировать и на иностранных рынках. Хотя успешный пример там уже есть – операционная система от Alibaba Group активно теснит западных производителей.

Конфликт с США создает для Китая технологическое противостояние, а это значит, что и без того сильный игрок будет только крепнуть. Что же до компаний из США, то им тоже придется прилагать больше усилий, чтобы одолеть набирающих вес конкурентов из Поднебесной. ОС HongMeng от Huawei судя по всему может серьезно изменить расстановку сил среди давно не меняющихся ключевых игроков.

Общий же вывод такой: встряска должна пойти рынку на пользу, заставив активнее действовать всех игроков. Если новая операционная система все же завоюет свою аудиторию, то это может стать дополнительным полем для украинских разработчиков. Но рынок все же не единственное мерило и отказаться от геополитического флера невозможно. Возможное участие российских разработчиков в создании ОС (а слухи об этом существуют) еще сильнее усложняет ситуацию. И даже если Украина не является сильным субъектом внутри противостояния США, Китая, России, то, в любом случае, нам необходимо отстаивать свои интересы в этой ситуации. При этом усиление Китая здесь не является однозначно негативным фактором. Но для того, чтобы им воспользоваться, необходимо учитывать стратегические национальные интересы. Речь, конечно, идет не о разработчиках – это не их компетенция. Вопрос в регуляторной функции государства, которое в случае принятия мер так же должно действовать прозрачно и учитывать ожидания IT-компаний.

Китай и США – слишком большие международные игроки, чтобы конфликт между ними можно было называть локальным. Очевидно, что он коснется и более малых игроков. Вопрос в том, как, например, Украине воспользоваться ситуацией для укрепления своих позиций. Ведь в конфликте необязательно выигрывает кто-то из участников – часто это может быть и третья сторона.