Президент США Дональд Трамп під час брифінгу несподівано назвав свого нового голову апарату Білого дому Стівена Міллера "людиною з найбільшою владою у світі".

Як пише CNN, компанію Трампу під час спілкування із журналістами склали держсекретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс, які вважаються головними претендентами на те, щоб отримати республіканську номінацію на президентських виборах 2028 року.

Але Трамп, схоже, має нового фаворита: він викликав до мікрофона Міллера, який упродовж двох хвилин з експресією перелічив усі досягнення президента за два роки каденції і заявив, що "пишається бути частиною наступних двох років президентства Дональда Трампа, які будуть найкращими в історії Америки".

Після цього Трамп сказав журналістам, що має "гарячу новину": мовляв, Міллер виступив краще за Рубіо і Венса. Тож господар Білого дому запитав у нього, чи не хоче він балотуватися у президенти, що викликало у залі сміх.

Стівену Міллеру 41 рік, він виріс у Каліфорнії в єврейській родині. Вважається прихильником ультраправої політики з особливим акцентом на антиміграційних закликах. Працював радником Трампа з питань політики та внутрішньої безпеки, перш ніж замінити С'юзан Вайлз на посаді голови апарату Білого дому з 9 листопада цього року.