Його зять разом зі Стівом Віткоффом пропонували НАТО в обмін на Донбас.

Президент США Дональд Трамп на брифінгу для преси у Білому домі не захотів говорити про гарантії безпеки для України після завершення війни.

Главі держави поставили відповідне запитання, на що він сказав, що "не знає", які гарантії можуть дати США Києву, і заявив, що такі розмови вестиме лише після досягнення мирної угоди. Мовляв, тільки тоді Штати долучаться до процесу.

Позиція Трампа йде врозріз з тим, що відбувалося під час тристоронніх переговорів США, України та Росії. За інформацією ЗМІ, зять Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланець Стівен Віткофф багато часу приділили саме питанню гарантій безпеки і навіть підняли тему можливого приєднання України до НАТО в обмін на територіальні поступки.

Трамп нібито вимагає досягнення російсько-української угоди до січня 2027 року, щоб встигнути оголосити про мир до того, як демократи отримають більшість у Сенаті та Палаті представників Конгресу.