Бойові дії на Донеччині, 157 бойових зіткнень, ворожі обстріли, нова дискусія в межах спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна”. Яким запам’ятається 1731-й день повномасштабної війни.

Увечері росіяни вдарили двома балістичними ракетами по Кривому Розі. Відомо про двох загиблих та щонайменше 42 постраждалих.

Серед постраждалих – двоє надзвичайників, двоє поліцейських та четверо дітей. Двоє людей померли в лікарні - 20-річна дівчина, фельдшер швидкої допомоги, та 7-річний хлопчик.

27 людей у важкому стані.

Реклама

За попередніми даними пошкоджено 23 багатоквартирні будинки, лікарня, об'єкти бізнесу.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті від початку доби відбулося 157 бойових зіткнень.

Найгарячіше на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 20 листопада – в новині.

У Краматорську після російського удару рятувальники витягли з охопленої вогнем багатоповерхівки трьох людей, серед них дитину, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Вогонь охопив чотири квартири на другому та третьому поверхах.

Сьогодні росіяни обстріляли житлову забудову міста. Внаслідок атаки пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, в одному з яких спалахнула пожежа.

20 листопада внаслідок російського удару по Запоріжжю постраждали 17 людей. Пошкоджена багатоповерхівка, повідомили в ДСНС України.

Пошкоджені квартири та фасад дев’ятиповерхового будинку. Внаслідок атаки загорівся автомобіль та балкон восьмого поверху будинку. Звідти евакуювали жінку, яка не могла самостійно спуститися.

Реклама

В Україні триває цілеспрямована медійна атака проти антикорупційних органів, заявили керівники НАБУ Семен Кривонос і САП Олександр Клименко на зустрічі з журналістами.

«Зараз відбувається координована медійна атака, спрямована на те, щоби змістити фокус з наших справ, зокрема, “Карфагену” і “Карфагену-2”, у площину політики, конспірології і брехні. Ми маємо інформацію, що це координується з одного центру. Крім того, фігуранти інших наших справ це підтримують — у власних інтересах. Єдина їхня мета — забрати в нас довіру суспільства, яка, в принципі, є єдиним, що захищає нас в нашій країні і дає нам можливість незалежно працювати. Ми маємо достатньо цьому підтверджень, які оприлюднимо згодом», - розповів Кривонос.

За його словами, НАБУ і САП «дістались до серцевини корупційної системи, яка десятиліттями працювала у правоохоронних органах».

Подробиці – в новині.

Сенсаційна перемога демократів над республіканцями на проміжних виборах у США (на цей час, за даними Associated Press, демократи здобули вже 257 місць у Палаті представників, тоді як республіканці — 172) стала несподіванкою і для самої Америки, і для світу. Та чи змінює це щось для України? Якою є і стане трансатлантична безпека? Такою була тема нинішньої експертної дискусії в межах спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна”.

Хто був спікерами, та основні тези дискусії – в нашому репортажі.

Франція скликає засідання Ради Безпеки ООН після останніх російських ударів по Києву, зокрема по посольствах Австрії та Нідерландів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у соцмережі Х.

"Кремль знову завдав удару по Києву. Загинули мирні жителі. Австрійське та нідерландське посольства стали мішенями. Це злочини. Франція засуджує їх найрішучішим чином. Я звернувся з проханням про скликання засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Росія буде притягнута до відповідальності", - написав Барро.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!