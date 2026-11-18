Також для LB.ua головні сержанти 7 й 8 корпусів Десантно-штурмових військ розповіли, якого озброєння потребують їхні підрозділи в першу чергу і яка саме зброя кардинально змінила характер російсько-української війни.

16 листопада, напередодні Дня сержанта, у Києві провели перший Сержантський форум, де обговорили, як задіювати на оборонних підприємствах сержантів, що звільняються зі служби, яка їхня роль у рекрутингу до підрозділів і в адаптації нових бійців, у вдосконаленні нового озброєння виробниками.

Сержанти у ЗСУ мають бути лідерами і наставниками, найбільш підготованими бійцями, які відповідають за навчання підлеглих від масштабу відділення і аж до корпусів, а зрештою — і за атмосферу в колективі. І з повномасштабним вторгненням це, схоже, перестало бути декларацією — бо інші би просто не витягли жорсткі бойові умови.

Фото: пресслужба спільноти «Дика родина»/ Сергій Константінов Під час першого Сержантського форуму

Взаємодія з виробниками

Під час Сержантського форуму військові могли ознайомитися з продукцією оборонних компаній, поспілкуватися з їхніми представниками, налагодити співпрацю.

Як зазначає Іван, представник Skyfall, компанія на контакті з великою кількістю військових — починаючи з пілотів, які тримають пульти в руках, і закінчуючи керівництвом бригад, корпусів і командувань.

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«Така щоденна комунікація дозволяє зробити зріз — і чітко видно, де якісно розвинена й побудована ця менеджерська і лідерська компонента», — розповідає Іван.

Фото: пресслужба спільноти «Дика родина»/ Сергій Константінов Skyfall Іван, представник компанії

Компанія презентує себе і під час змагань пілотів БпЛА «Дикі дрони», основна цінність такої участі — пілоти, споттери приїжджають безпосередньо з позицій, каже Іван.

«Ти з ним розмовляєш, і він розповідає: “Ми буквально вчора отам і отам стояли, сьогодні ніч в дорозі — і вже вранці ми тут”», — каже він.

Кілька тижнів тому компанія презентувала новий тип засобу — повітряний дрон StarGate для евакуації поранених з поля бою.

Фото: надано Олександром Настенком StarGate від SkyFall евакуаційний дронвід

«Це, якщо простими словами, великий Vampire з евакуаційною капсулою. Може переносити людину вагою до 150 кг. За допомогою цього дрона за лічені тижні, що він є в підрозділі, уже евакуювали вісьмох людей. Мав честь поспілкуватися з першим урятованим. Це неймовірні емоції, коли ти розмовляєш з людиною і розумієш, що вона зараз перед тобою, бо твої колеги зробили такий дрон, а військові правильно застосували», — розповів представник компанії під час дискусії на Сержантському форумі.

Цей дрон народився за запитом командира 475 штурмового полку CODE 9.2 з позивним Флінт.

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Фото: пресслужба спільноти «Дика родина» / Сергій Константінов Назарій Слободян під час першого Сержантського форуму

Назарій Слободян має досвід військової служби, а зараз працює менеджером із взаємодії з військовими партнерами компанії Vyriy Industries. Під час дискусії зазначив, що коли долучився до війська в лютому 2022 року, його командир з азовської родини пояснював, як відрізнити цивільний підхід до будь-яких справ від військового: «В азовській родині під час after action review цивільні кажуть: “Треба було зробити перше, друге, третє”. А військові фахівці кажуть: “Зробимо перше, друге, третє”».

Назарій запевняє, що «без сержанта виробник ніколи не почує фронт». Зараз він бачить, як сержанти, що потенційно надалі будуть офіцерами, допомагають удосконалювати озброєння й розширювати кілзону.

Фото: пресслужба спільноти «Дика родина»/ Сергій Константінов Дрон-перехоплювач

Фото: пресслужба спільноти «Дика родина» / Сергій Константінов Viriy Інсталяція на стенді компанії

Якої зброї не вистачає і яка найбільше змінила війну

Головний сержант 8 корпусу Десантно-штурмових військ, старший майстер-сержант Юрій Широких у коментарі LB.ua зазначає, що підрозділам з'єднання постійно потрібна насамперед дронова компонента: «Це скиди, засоби дальнього виявлення, це крила – засоби розвідки в глибокому тилу противника».

Фото: instagram/82_brigade_82 головний сержант 8 корпусу Десантно-штурмових військ, майстер-сержант Юрій Широких (ліворуч)

На думку Віталія Пискуна, головного сержанта 7 корпусу ДШВ, старшого майстер-сержанта, в умовах сучасної війни найважливіше зберегти особовий склад. Тому ще один вид найбільш затребуваних засобів у ДШВ — наземні роботизовані комплекси, тяжкі бомбери, які забезпечують логістику, евакуацію та виконання інших бойових завдань. Також це ударні дрони дальньої дії, що зупиняють противника ще на підступах і не дають йому дістатися до піхотинця.

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Фото: пресслужба спільноти «Дика родина» / Сергій Константінов Під час першого Сержантського форуму

Фото: пресслужба спільноти «Дика родина» / Сергій Константінов Дрони «Лютий», «Січень», «Магура»

«Це основне озброєння, якого постійно не вистачає. Бо противник на ньому також максимально акцентує і знищує. У середньому у смузі корпусу за день втрачаємо 15–20 одиниць НРК, які працюють на постійних ротаціях доставки провізії, боєприпасів, евакуації поранених та інших напрямках», — зазначає Пискун.

У розмові про зброю, що найбільше змінила характер війни, взаємодію з противником і в підрозділах, Віталій зазначає, що основна проблема з боку противника — керовані авіабомби, для боротьби з якими досі немає нічого ефективного.

«По-перше, літаки-носії не долітають до лінії бойового зіткнення 20–30 кілометрів, що не дає нам змоги їх виявити і знищувати. А тут єдиний варіант — знищення саме носія. Засобів ППО в нас таких немає, щоб спіймати літачок. А щодо нашої авіації — ми, навіть маючи ті F-16, не маємо далекобійних ракет, які могли б перевищити дальність ракет авіації противника. Бо разом з бомбардувальником, який скидає ці КАБи, вони постійно відправляють штурмовиків, які його прикривають. І в них дальність ураження ракети повітря-повітря — до 300 км», — пояснює головний сержант 7 корпусу ДШВ.

Фото: з архіву Віталія Пискуна Віталій Пискун

Щодо визначального озброєння з нашого боку — це безпілотники, зокрема: FPV, мідлстрайки, які допомагають перебити логістику противника на глибині фронту й цим унеможливити їхні штурми, зазначають військові.

«Зараз ми стикаємося зі спробами поодиноких інфільтрацій противника: один, два бійці десь залазять, ми потім вибиваємо їх звідти — і все. А щоб зібрати штурмову групу, провести механізований штурм, у них немає можливостей, бо ми постійно контролюємо їхні тилові зони й вибиваємо ще на підготовчих етапах до штурмових дій», — пояснює Віталій Пискун.

Фото: пресслужба спільноти «Дика родина» / Сергій Константінов FPV-дрон

Фото: пресслужба спільноти «Дика родина»/ Сергій Константінов Під час першого Сержантського форуму

Чи потрібні сержанти в ОПК

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На оборонних підприємствах не вистачає працівників, і сержанти, які завершують службу, можуть піти в цей бізнес — там потрібні і їхній користувацький досвід, і навички управління.

Андрій Кощенко, заступник директора з розвитку компанії UA Skyline, зазначає, що будь-яке управлінське рішення без його ефективної імплементації — це ніщо: «І якраз люди, які безпосередньо працюють з особовим складом, мають обмежений час і матеріально-технічні ресурси, тобто діють в умовах стресу — це ті, хто в подальшому складуть ту еліту, яка буде кістяком будь-якої компанії. З огляду на те, які компетенції в людей залежно від напрямку в підрозділі, вони займатимуть відповідні посади і в бізнесі».

Фото: пресслужба спільноти «Дика родина»/ Сергій Константінов UA Skyline Андрій Кощенко, заступник директора з розвитку компанії

Він зазначає, що бізнес і військова служба схожі: у війську важливі відповідальність, дисциплінованість, стресостійкість і можливість працювати з особовим складом, оскільки часто необхідно мотивувати, направити, тоді і задачу ефективно вирішать.

«Сержантський склад — це не тільки хребет Збройних сил, це надалі і хребет бізнесу», — вважає Кощенко.

На його думку, потрібно оцінювати людину відповідно до її компетенцій, а не до звання. В оборонній галузі сержанти можуть бути задіяні в департаменті безпеки та корпоративної розвідки, у виробничих департаментах, R&D, виконувати менеджерські, логістично-складські функції.

«Для мене як управлінця наявність військового досвіду на таких посадах буде визначальним при прийнятті на роботу», — каже він.

Фото: пресслужба спільноти «Дика родина»/ Сергій Константінов Під час першого Сержантського форуму

Фото: пресслужба спільноти «Дика родина»/ Сергій Константінов Під час першого Сержантського форуму

Взаємодія із сержантами під час організації змагань

Денис Кардаш, головний сержант батальйону Black Raven, керівник напрямку роботи з військовими спільноти «Дика родина», під час організації змагань пілотів БпЛА «Дикі дрони» взаємодіє саме із сержантським складом. Але, каже, не без проблем: заявки на змагання подає головний сержант корпусу, а коли офіцери про це дізнаються, часто дивуються: «Чому сержанти? Це має бути робота офіцерів».

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Завдяки призовому фонду військові можуть забезпечити батальйон хоча б на два тижні, каже Денис: «Мені прикро, що є сержанти, які не хочуть дати можливість своїм хлопцям поїхати відпочити, показати свою бригаду, презентувати її, медійно висвітлити і заробити ще й гарні призи».

Фото: пресслужба спільноти «Дика родина»/ Сергій Константінов Black Raven, керівник напрямку роботи з військовими спільноти «Дика родина» Денис Кардаш, головний сержант батальйону, керівник напрямку роботи з військовими спільноти «Дика родина»

Він додає, що це корисно для розвитку підрозділу, для постачання йому новітнього озброєння.

«Без медійності у вас буде поганий рейтинг. Це розуміє будь-яка нормальна людина, яка живе в цьому світі», — зазначає головний сержант батальйону Black Raven.

Крім того, є можливість поспілкуватися із суміжниками, з іншими бригадами, обмінятися контактами, поділитися досвідом.

«Потім хлопці приїжджають на бойові позиції і кажуть: “Блін, ми стоїмо з цією бригадою поряд, і ми навіть не знали, що там такі круті хлопці!”», — каже Денис.

Фото: пресслужба спільноти «Дика родина»/ Сергій Константінов Під час першого Сержантського форуму

Фото: пресслужба спільноти «Дика родина»/ Сергій Константінов Дрон-розвідник

Роль сержантів у рекрутингу й адаптації новеньких

В Українському центрі безпеки і співпраці (незалежному аналітичному центрі, який працює у сфері національної, інформаційної та міжнародної безпеки України) допомагають бригадам організувати рекрутинг. Зокрема, підтримують медійно, організовують гарячу лінію для прийому заявок. За спостереженнями Олесі Горяйнової, співзасновниці та заступниці голови УЦБС, важливо, що людина каже, коли приходить співбесідуватись, і що каже представник підрозділу, з яким вона контактує.

Фото: пресслужба спільноти «Дика родина»/ Сергій Константінов Олеся Горяйнова, співзасновниця та заступниця голови УЦБС

«І потім, коли людина приходить безпосередньо в підрозділ, перший, хто зустрічає її — це зазвичай сержант. Дуже важливі ці перші адаптаційні дні, щоб людина себе комфортно почувала і зрозуміла, що її очікування відповідають дійсності», — зазначає Олеся.

За її словами, серед людей, яких Центр допомагає рекрутувати, рівень СЗЧ близький до нуля. Роль сержантів для мобілізованих Олеся також вважає важливою: на етапі, коли людина потрапляє в навчальний центр, у неї змінюється ставлення, «зникає страх, і людина знаходить себе у новій реальності».

У Центрі певним чином відбирають підрозділи, яким допомагатимуть з рекрутингом, каже Горяйнова: «Через те, що в нас є конкурентна основа, ми спілкуємося з кожним підрозділом, дивимося, чи є там мотивовані люди, які готові робити зміни. Це ключове. Ми можемо навчити, але ми не можемо зробити за підрозділ. У цьому зазвичай найбільша проблема. На основі цього ми зазвичай і приймаємо рішення».

Фото: пресслужба спільноти «Дика родина»/ Сергій Константінов Під час першого Сержантського форуму