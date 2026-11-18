Ним є керівник науково-дослідного центру одного з вищих військових навчальних закладів України.

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Один із зразків затвердженого бронежилета для військовослужбовиць

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила схему з постачання бракованої продукції для потреб Сил оборони, йдеться у пресрелізі спецслужби.

У Києві затримали організатора оборудки – керівника науково-дослідного центру одного з вищих військових навчальних закладів України.

Зазначається, що посадовець за хабарі фальсифікував результати експертних досліджень і погоджував неякісні засоби індивідуального захисту, що виготовлялися приватними виробниками.

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Як з’ясувало розслідування, йдеться про бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інше спорядження, що не відповідало стандартам військової амуніції українських військ.

“Задокументовано, як в обмін на гроші фігурант підробляв висновки відповідних експертиз”, – додали у СБУ.

У подальшому підрядник використовував ці “документи” для підтвердження виконання умов договору на постачання партії військового спорядження для ЗСУ.

За матеріалами справи, використання такої продукції в бойових умовах могло загрожувати життю та здоров’ю українських воїнів.

Співробітники СБУ затримали організатора разом із представником компанії-виробника неякісної продукції “на гарячому” в авто під час передачі частини хабаря. При обшуках за місцями проживання та в автомобілях учасників схеми вилучено готівку та чорнову документацію із доказами незаконної діяльності.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.