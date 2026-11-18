З військової служби його не можна звільнити до кінця воєнного стану, але можна звільнити з посади в СБУ.

Підозрюваний по справі «Карфаген» генерал-майор СБУ Андрій Дука на засіданні ТСК заявив, що не знає, чи його звільнили з посади першого заступника Департаменту захисту національної державності. Він сказав, що прочитав про звільнення в медіа, але не знає, чи його справді звільнили.

Дука додав, що з військової служби його звільнити неможливо до кінця воєнного стану. Він також стверджує, що не спілкувався ні з ким з СБУ після того, як вийшов під заставу.

Також він стверджує, що не знає, чи ведуть проти нього внутрішнє розслідування в СБУ. Коментуючи збір 65 млн гривень застави за нього, генерал-майор заявив, що співробітників Служби безпеки до цього нібито не примушували.

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«Ніхто нікого не змушував збирати кошти», – заявив він.

За інформацією УП, для збору 65 млн гривень застави за Сергія Дуку залучили співробітників СБУ в різних регіонах. Загалом було понад 1600 перерахувань, повідомляли у ВАКС NV.

Коментуючи інформацію ЦПК про наявність у батьків його дружини російських паспортів, Дука сказав, що ті мешкають на окупованій території, але він не знає, чи вони взяли паспорт країни-агресора. Дука стверджує, що не спілкується з ними, а з числа його близьких родичів ніхто на окупованій території не залишився.

Дука звинуватив антикорупційні органи у «впливі» на державну владу. Зазначимо, що справу проти нього розслідують саме НАБУ і САП: за даними слідства, він сприяв безперешкодній діяльності злочинного угруповання, в участі в якому підозрюють представників злочинного світу, двох поліцейських і самого Дуку.

Він також стверджує, що під час обшуків в будівлі Офісу генпрокурора співробітники антикорупційних органів нібито вилучили довідку, в якій були дані про розслідування проти «близької людини» до керівника САП та проти детективів НАБУ.

Аналогічні звинувачення лунали від ексгенпрокурора-втікача Руслана Кравченка, і очільники НАБУ і САП, коментуючи їх, заявили, що вилучили список детективів, проти яких вели справи.

«І це виключно з метою тиску, тому що це ключові детективи, які розслідують основні кримінальні провадження. Тобто нема якоїсь загальної справи, яку вилучили. Нічого такого не вилучалося детективами і прокурорами», – сказав керівник САП Олександр Клименко.