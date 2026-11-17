Президент провів нараду стосовно альтернативних шляхів і роботи екстреної меддопомоги в містах, де ворог хоче зламати транспортне сполучення.

Зеленський провів селекторну нараду після російських атак по Києву, Дніпру і Запоріжжю

У Дніпропетровській, Харківській і Запорізькій областях є значні відключення електроенергії внаслідок ударів. Енергетики, рятувальники та ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків, повідомив у дописі президент Володимир Зеленський за результатами селекторної наради.

Він отримав доповідь про заживлення критичної інфраструктури й терміни відновлення. Окремо була доповідь стосовно логістики після влучань по мостах у Києві.

«Цієї ночі було чотири балістики по Південному мосту і три по Північному. Визначили необхідні сили й засоби, а також термін для відновлення», – сказав Володимир Зеленський.

МВС отримало доручення реорганізувати транспортні потоки: з чіткими резервними схемами роботи транспорту, маршрутами й додатковими силами.

«Була доповідь міністра охорони здоровʼя про організацію роботи екстреної медичної допомоги за будь-яких умов в Києві, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах, де Росія прагне зламати транспортне сполучення: мають бути чіткі гарантії безперебійної роботи всіх служб», – додав президент.