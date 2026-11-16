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На український рахунок надійшли 1,7 млрд євро на посилення оборони, які виділили у межах Ukraine Support Loan

Із урахуванням цього траншу Україна отримала вже 14,6 млрд євро оборонного фінансування в межах цього механізму.

На український рахунок надійшли 1,7 млрд євро на посилення оборони, які виділили у межах Ukraine Support Loan
Український премʼєр Сергій Корецький та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: Телеграм Сергія Корецького

Сьогодні, 16 листопада, на український казначейський рахунок надійшли 1,7 млрд євро від ЄС на посилення оборони, які виділили у межах Ukraine Support Loan.

Про це повідомив український премʼєр-міністр Сергій Корецький за результатами зустрічі із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн

«Подякував за 1,7 млрд євро від ЄС на посилення оборони у межах Ukraine Support Loan. Гроші сьогодні вже надійшли на казначейський рахунок і будуть спрямовані на першочергові оборонні потреби», – повідомив глава уряду і додав, що із урахуванням цього траншу Україна отримала вже 14,6 млрд євро оборонного фінансування в межах цього механізму.

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Головний пріоритет зараз — передбачуване фінансування на 2027 рік, і визначальну роль відіграє Європейський Союз.

«Є чітке розуміння стосовно Ukraine Support Loan. Розраховуємо, що перші кошти надійдуть уже на початку року. Паралельно працюємо з іншими партнерами поза ЄС, щоб повністю покрити бюджетні та оборонні потреби», – розповів Корецький. 

Окрема тема розмови сьогодні – енергетика та екстрена допомога цієї зими, яку обговорювали президент Володимир Зеленський і очільниця Єврокомісії.

Україна також розраховує, що четвертий і п'ятий переговорні кластери щодо вступу у ЄС відкриють уже в грудні.

На початку листопадаУкраїна отримала від Європейського Союзу черговий транш фінансової підтримки обсягом 4,36 млрд євро в межах програми Ukraine Support Loan.

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