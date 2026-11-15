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Сибіга підтримав ідею Естонії закрити кордон із Росією після атаки на оборонну компанію

«Нам потрібні сильніші скоординовані дії для протидії російському саботажу», - заявив міністр.

Сибіга підтримав ідею Естонії закрити кордон із Росією після атаки на оборонну компанію
міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Фото: Зоряна Стельмах

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив підтримку Естонії за рішення закрити кордон із РФ, яка організувала атаку на естонську оборонну компанію Threod Systems.

Як передає пресслужба українського МЗС, на думку Сибіги, такі дії Росії не повинні залишатися без відповіді.

«Націлюючись на європейську оборонну компанію, Росія демонструє, як далеко вона готова зайти, щоб підірвати безпеку Європи та перешкодити військовій підтримці України. Москва дедалі частіше вдається до диверсій і залякувань щодо європейських країн, і такі дії не можуть залишатися без відповіді... Нам потрібні сильніші скоординовані дії для протидії російському саботажу, посилення тиску на Москву та забезпечення відповідальності за такі дії. Кожна така атака повинна мати реальну ціну для агресора", – заявив міністр.

Він зазначив, що рішення Естонії закрити всі пункти пропуску на кордоні з Росією з 1 грудня «надсилає чіткий сигнал, що ворожі дії мають конкретні наслідки». 

«Естонія показала, що російський саботаж може і повинен мати наслідки, які виходять за межі дипломатичного засудження. Такий підхід заслуговує на ширшу підтримку в усій Європі», - наголосили в МЗС.

  • Служба внутрішніх справ Естонії підтвердила, що російська військова розвідка ГРУ наказала організувати підпал естонського підприємства оборонної промисловості Threod Systems 14 листопада. Спроба виявилася невдалою.
  • Threod Systems, як відомо, виробляє безпілотники.
  • У результаті Естонія вирішила закрити з 1 грудня всі пункти пропуску на кордоні з РФ.
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