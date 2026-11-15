Італія надає Україні доступ до знімків із двох військових радіолокаційних супутників

Використовувати ці дані можна лише на території України.

Італія надає Україні доступ до знімків із двох своїх військових радіолокаційних супутників Cosmo-SkyMed у межах 13-го пакета допомоги.

При цьому використовувати ці дані можна лише на території України, передає Clash Report.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто представив новий пакет допомоги парламентському комітету з нагляду за безпекою та розвідкою. Ще у жовтні джерела видання повідомляли, що цей пакет надає доступ до зображень двох із шести супутників італійської групи Cosmo-SkyMed.

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Обидва космічні апарати належать до радіолокаційних супутників другого покоління, які побудувало спільне підприємство компаній Leonardo і Thales під назвою Thales Alenia Space. Вони здатні збирати високоякісні знімки вдень і вночі, а також крізь дощ або хмарність. Групою супутників керує Італійське космічне агентство, а фінансує його уряд країни.

Найновіший супутник серії Cosmo-SkyMed запустили 2 січня цього року з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії за допомогою ракети SpaceX Falcon 9. Італія вже ділилася такими знімками з Україною з перших місяців війни, і Київ високо оцінив цю підтримку під час закритих переговорів із Римом.

За неформальними домовленостями, українські сили можуть використовувати ці зображення лише над територією України. Для Італії це обмеження є принциповою червоною лінією, оскільки дані не повинні застосовуватися для наведення наступів чи авіаударів углиб Росії.

Радіолокаційні знімки є інструментом розвідки, а не мережею зв'язку. На відміну від системи Starlink, вони не забезпечують підрозділи чи дрони інтернетом, проте допомагають виявляти техніку, окопи і склади уночі й за поганої погоди.