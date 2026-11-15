У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
ГоловнаСвіт

Італія надає Україні доступ до знімків із двох військових радіолокаційних супутників

Використовувати ці дані можна лише на території України.

Італія надає Україні доступ до знімків із двох військових радіолокаційних супутників
Ілюстративне фото
Фото: Iceye

Італія надає Україні доступ до знімків із двох своїх військових радіолокаційних супутників Cosmo-SkyMed у межах 13-го пакета допомоги.

При цьому використовувати ці дані можна лише на території України, передає Clash Report.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто представив новий пакет допомоги парламентському комітету з нагляду за безпекою та розвідкою. Ще у жовтні джерела видання повідомляли, що цей пакет надає доступ до зображень двох із шести супутників італійської групи Cosmo-SkyMed.

Реклама

Обидва космічні апарати належать до радіолокаційних супутників другого покоління, які побудувало спільне підприємство компаній Leonardo і Thales під назвою Thales Alenia Space. Вони здатні збирати високоякісні знімки вдень і вночі, а також крізь дощ або хмарність. Групою супутників керує Італійське космічне агентство, а фінансує його уряд країни. 

Найновіший супутник серії Cosmo-SkyMed запустили 2 січня цього року з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії за допомогою ракети SpaceX Falcon 9. Італія вже ділилася такими знімками з Україною з перших місяців війни, і Київ високо оцінив цю підтримку під час закритих переговорів із Римом.

За неформальними домовленостями, українські сили можуть використовувати ці зображення лише над територією України. Для Італії це обмеження є принциповою червоною лінією, оскільки дані не повинні застосовуватися для наведення наступів чи авіаударів углиб Росії.

Радіолокаційні знімки є інструментом розвідки, а не мережею зв'язку. На відміну від системи Starlink, вони не забезпечують підрозділи чи дрони інтернетом, проте допомагають виявляти техніку, окопи і склади уночі й за поганої погоди. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies